В Калининградской области выросло поголовье свиней, птицы и крупного рогатого скота

Калининградстат опубликовал данные о состоянии животноводства в регионе на конец февраля 2026 года. Так, крупного рогатого скота насчитывается 154,2 тыс. голов (+4,9% к прошлому году). Поголовье коров, напротив, сократилось на 1,1% — до 72 тыс. голов. Овец и коз стало меньше на 5% (63,8 тыс. голов). Свиней — 370,3 тыс. голов (+3,1%). Птицы — 3,56 млн голов (+12,1%).
За январь-февраль произведено 24,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 37,6 тыс. тонн молока и 52,3 млн штук яиц. Доля хозяйств населения, фермеров и ИП в производстве мяса составила 5,4%, молока — 17,4%. Производство мяса выросло на 8,8%, молока — на 0,1%. Надои на одну корову достигли 1837 кг (+1 кг к прошлому году). Яйценоскость кур-несушек — 52 яйца (на одно яйцо больше, чем год назад).
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в январе-феврале составил 3,467 млрд рублей — на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (в действующих ценах).