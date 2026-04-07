В Калининградской области выросло поголовье свиней, птицы и крупного рогатого скота

За январь-февраль произведено 24,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 37,6 тыс. тонн молока и 52,3 млн штук яиц. Доля хозяйств населения, фермеров и ИП в производстве мяса составила 5,4%, молока — 17,4%. Производство мяса выросло на 8,8%, молока — на 0,1%. Надои на одну корову достигли 1837 кг (+1 кг к прошлому году). Яйценоскость кур-несушек — 52 яйца (на одно яйцо больше, чем год назад).