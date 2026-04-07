В город Ачинск Красноярского края поступили первые автоматические котлы

Первые автоматические твердотопливные котлы привезли в город Ачинск. Они будут установлены в частных домах вместо устаревших котлов по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
В городе около восьми тысяч домов отапливаются по устаревшим технологиям. Их жильцы смогут установить новые котлы за счет федерального бюджета. Все работы проводятся «под ключ» — специалисты установят оборудование, смонтируют новую систему отопления, сделают пусконаладку.
«Главный источник загрязнения в Ачинске — промышленность. Однако нельзя недооценивать и вклад частного сектора. Мы добились экономии: подрядчик готов выполнить работы не в 160, а в 177 домовладениях в рамках тех же федеральных средств», — подчеркнул министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
В городе продолжается прием заявок на замену старых отопительных котлов. В целом проект рассчитан как минимум на три года, поэтому у жителей Ачинска будет возможность присоединиться к нему на следующих этапах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.