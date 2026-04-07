В Таганроге в убийстве супругов подозревается их сын

В Таганроге следователи выясняют обстоятельства убийства супружеской пары. Подозревается их сын.
Тела пожилых мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружены 6 апреля в одном из частных домов города.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Криминалисты провели осмотр места происшествия и тел погибших.
Подозреваемый скрылся, сейчас его разыскивает полиция. В региональном главке МВД сообщили, что по подозрению в совершении этого преступления объявлен в розыск мужчина 1993 года рождения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемый является сыном погибших.
Подозреваемый, предположительно, передвигается на автомобиле Kia Sportage коричневого цвета.