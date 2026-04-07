Воронеж днем 7 апреля накрыл внезапный град

Дневную суету в Воронеже всколыхнуло необычное природное явление. Во второй половине дня вторника, 7 апреля, на несколько районов города обрушился град. Очевидцы не растерялись и оперативно засняли происходящее на видео, после чего выложили ролики в городских пабликах и социальных сетях. Град заметили на Левом берегу и в микрорайоне Шилово.