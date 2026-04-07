Нижегородская «Служба защиты прав» помогла 6000 человек за год

В Нижнем Новгороде на площадке «Купно. Старт» подвели итоги работы АНО «Служба защиты прав» за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе организации по итогам заседания наблюдательного совета. За отчетный период специалисты отработали около 6 000 обращений, помогая подопечным интернатов находить родных, восстанавливать трудовые права и получать качественную медицинскую помощь.
Служба, созданная в 2021 году по инициативе губернатора Глеба Никитина, оказывает бесплатную юридическую и психологическую помощь. Как отметила директор организации Екатерина Кантинова, благодаря работе юристов 105 человек смогли избежать попадания в интернаты и остались жить в семьях. В 2026 году приоритетным направлением станет усиление мониторинга в психиатрических больницах региона для поддержки пациентов и сотрудников.
Советник губернатора Нюта Федермессер подчеркнула, что нижегородская модель защиты прав является уникальной для России, так как работает проактивно. Опыт региона уже начинает перенимать Тюменская область. Для тех, кому нужна помощь, в круглосуточном режиме работает бесплатная горячая линия.
