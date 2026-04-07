Нижегородская «Служба защиты прав» помогла 6000 человек за год

Служба, созданная в 2021 году по инициативе губернатора Глеба Никитина, оказывает бесплатную юридическую и психологическую помощь. Как отметила директор организации Екатерина Кантинова, благодаря работе юристов 105 человек смогли избежать попадания в интернаты и остались жить в семьях. В 2026 году приоритетным направлением станет усиление мониторинга в психиатрических больницах региона для поддержки пациентов и сотрудников.