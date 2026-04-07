Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии появится Региональный центр искусственного интеллекта

Он будет работать на базе межвузовского кампуса.

Источник: Андрей Назаров | официальная страница в ВК

Сегодня стало известно, что правительство Башкирии утвердило комплекс мер по цифровой трансформации региона в сфере искусственного интеллекта. Ключевым решением стало создание единого Регионального центра ИИ на базе межвузовского кампуса, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

— Мы в Башкортостане хотим сделать искусственный интеллект реальным инструментом развития экономики, медицины, промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. А чтобы регион в этом был сильным и конкурентоспособным, нам нужны свои кадры, свои разработки и их внедрение в реальный сектор, — рассказал Андрей Назаров.

По его словам, Башкирия демонстрирует уверенный рост в области внедрения технологий искусственного интеллекта, заняв 16-е место в стране по итогам апреля 2025 года. Стратегической целью на 2030 год является вхождение в десятку ведущих регионов России. Ключевым драйвером достижения этого показателя выступает система высшего образования и научных организаций. Для решения этой задачи будет внедрена новая модель управления научно-технологическим развитием, в которой республика выступит в роли квалифицированного заказчика.

Планируется, что Региональный центр искусственного интеллекта станет точкой сборки компетенций, единым окном для заказчиков и площадкой, где научные идеи будут быстрее доходить до практики. Координацию работы центра будет вести проектный офис, сформированный государственным комитетом РБ по науке и высшему образованию совместно с министерством цифрового развития региона.

Глава регионального кабмина уже дал поручение подготовить заявочную документацию для участия в федеральном конкурсе на создание центров искусственного интеллекта, предусмотрев объём софинансирования в размере 30% с привлечением ключевого бизнес-партнёра.

Ранее цифровизацию госуправления в Башкирии назвали важным условием победы в СВО.