В Башкирии появится Региональный центр искусственного интеллекта

По его словам, Башкирия демонстрирует уверенный рост в области внедрения технологий искусственного интеллекта, заняв 16-е место в стране по итогам апреля 2025 года. Стратегической целью на 2030 год является вхождение в десятку ведущих регионов России. Ключевым драйвером достижения этого показателя выступает система высшего образования и научных организаций. Для решения этой задачи будет внедрена новая модель управления научно-технологическим развитием, в которой республика выступит в роли квалифицированного заказчика.