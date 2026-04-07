В Башкирии появится Региональный центр искусственного интеллекта

Сегодня стало известно, что правительство Башкирии утвердило комплекс мер по цифровой трансформации региона в сфере искусственного интеллекта. Ключевым решением стало создание единого Регионального центра ИИ на базе межвузовского кампуса, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
— Мы в Башкортостане хотим сделать искусственный интеллект реальным инструментом развития экономики, медицины, промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. А чтобы регион в этом был сильным и конкурентоспособным, нам нужны свои кадры, свои разработки и их внедрение в реальный сектор, — рассказал Андрей Назаров.
По его словам, Башкирия демонстрирует уверенный рост в области внедрения технологий искусственного интеллекта, заняв 16-е место в стране по итогам апреля 2025 года. Стратегической целью на 2030 год является вхождение в десятку ведущих регионов России. Ключевым драйвером достижения этого показателя выступает система высшего образования и научных организаций. Для решения этой задачи будет внедрена новая модель управления научно-технологическим развитием, в которой республика выступит в роли квалифицированного заказчика.
Планируется, что Региональный центр искусственного интеллекта станет точкой сборки компетенций, единым окном для заказчиков и площадкой, где научные идеи будут быстрее доходить до практики. Координацию работы центра будет вести проектный офис, сформированный государственным комитетом РБ по науке и высшему образованию совместно с министерством цифрового развития региона.
Глава регионального кабмина уже дал поручение подготовить заявочную документацию для участия в федеральном конкурсе на создание центров искусственного интеллекта, предусмотрев объём софинансирования в размере 30% с привлечением ключевого бизнес-партнёра.
