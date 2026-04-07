Свыше 50 тыс. пенсионеров присоединились к «Амурскому долголетию»

Участниками программы «Амурское долголетие» стали более 50 тысяч пожилых жителей. Программа реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве Амурской области.
В регионе открыто 198 клубов для людей серебряного возраста. Самым популярным стал центр «Амурское долголетие» в Благовещенске. Там для пенсионеров проводят занятия по психологии и ментальной арифметике, делают «зарядку для мозга». Особый интерес у пожилых амурчан вызывают мастер-классы.
Кроме этого, амурские пенсионеры активно осваивают цифровые технологии, соревнуются в шахматных турнирах и познавательных играх, поддерживают спортивную форму. Например, в селе Ивановка на базе спортшколы прошел фестиваль для тех, кому за 60. Пожилые жители, желающие проверить свою физическую подготовку, соревновались друг с другом по нескольким видам спорта, включая настольный теннис, пулевую стрельбу и дартс.
На сайте «Амурское долголетие» можно ознакомиться с мероприятиями, которые проводятся по программе. Там расположено расписание активностей и есть ответы на самые популярные вопросы о региональной программе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.