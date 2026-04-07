Проблемы с подачей воды возникли в Богородске из-за паводка

Фиксируется снижение давления в кранах.

Источник: Живем в Нижнем

В Богородске из-за весеннего паводка начались проблемы с водоснабжением. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

Горожане отмечают снижение давления в кранах. А в некоторых домах, судя по жалобам в соцсетях, подачу воды и вовсе приостановили.

По словам чиновников, всему виной — талые воды, из-за которых ухудшилось качество воды в Оке. Из-за этого на очистных сооружениях поступающую жидкость приходится промывать в два раза чаще.

«Это не авария, а необходимая технологическая мера. Резервуары с чистой водой не успевают наполняться так быстро, как требуется», — добавили представители администрации Богородска.

Местных жителей призвали не поддаваться панике. Власти принимают меры для решения проблемы, в том числе проводят работу с промышленными предприятиями, чтобы снизить их потребление воды.

Ранее мы писали, что в Арзамасе на реке Теше зафиксировали паводковый рекорд.