В Биробиджане прошел форум «Мой бизнес-лагерь»

Форум «Мой бизнес-лагерь» проходил 24−25 марта в Биробиджане. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте промышленности правительства Еврейской автономной области.
Площадкой для форума стал горнолыжный комплекс «Фома». Там встретились более 30 участников, среди которых были действующие и начинающие предприниматели, ветераны и участники специальной военной операции, члены их семей, а также студенты военного учебного центра Приамурского государственного университета.
Главной задачей мероприятия стала эффективная адаптация участников СВО к гражданской жизни через вовлечение в предпринимательскую деятельность. Программа была выстроена по принципу «от теории к практике» и включала в себя три основных блока: экспертный диалог, практическое наставничество и защиту готовых проектов.
По итогам форума к защите было заявлено девять проектов, охватывающих различные сферы деятельности. Каждый проект получил экспертную оценку и рекомендации для дальнейшего развития. Все участники получили сертификаты и ценные подарки от организаторов мероприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.