МВД сказало, какие письма о штрафах белорусы не должны даже открывать

При этом в письме мошенников находятся фишинговые ссылки на поддельные сайты или вложения с вирусами. Злоумышленники могут выдавать себя за банк, МВД, КГК, налоговую, поликлинику и требуют перейти по ссылке и скачать вредоносный файл.