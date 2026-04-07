МВД сказало, какие письма о штрафах белорусы не должны даже открывать

МВД предупредило белорусов не открывать определенные письма о штрафах.

Источник: Комсомольская правда

В милиции предупредили, что белорусам не следует даже просто открывать некоторые письма о штрафах. Подробнее рассказали в УДВ Минского облисполкома.

Правоохранители обратили внимание, что вложения PDF в письмах якобы «от госорганов» являются одной из наиболее любимых уловок фишеров. Жертвам приходят письма с темами: «уведомление», «штраф», «постановление» с прикрепленным вложением.

— Классическая схема, рассчитанная на стресс и спешку, — прокомментировали в УВД.

При этом в письме мошенников находятся фишинговые ссылки на поддельные сайты или вложения с вирусами. Злоумышленники могут выдавать себя за банк, МВД, КГК, налоговую, поликлинику и требуют перейти по ссылке и скачать вредоносный файл.

Чтобы вычислить мошенников, следует внимательно смотреть на адрес отправителя. Нельзя открывать вложения из подозрительных писем. Лучше зайти на сайт ведомства вручную, а не по ссылке.

— Официальный тон, герб, похожий бланк, и пугающие формулировки еще не делают письмо настоящим, — отметили в УВД.

