В России назвали средний размер пенсии неработающих пенсионеров

Средний размер пенсий у женщин в России по итогам 2025 года оказался выше, чем у мужчин.

Средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей. За год сумма увеличилась на 1,8 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих пенсионеров, согласно данным Соцфонда, составил 25 637 рублей. В феврале 2025 года эта сумма достигала 23 800 рублей. При этом средний размер пенсии России в минувшем феврале составил 25 261 рубль», — пишет информагенство.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий у женщин в России по итогам 2025 года оказался выше, чем у мужчин. Согласно опубликованной информации, средний размер назначенного пенсионного обеспечения у мужчин составил 23 028 ₽, у женщин — 23 249 ₽ Разница составила 221 рубль.