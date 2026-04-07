Около 500 специалистов объединили II педагогические встречи в «Школе 800»

В минувшие выходные во всех трёх корпусах АНОО «Школа 800» прошли II Нижегородские педагогические встречи. Участниками мероприятия стали около 500 человек — учителя, методисты, директора школ, представители вузов и другие эксперты в сфере образования. В рамках программы 18 образовательных организаций Нижнего Новгорода представили свой опыт на показательных мастер-классах.
Организаторами выступили департамент образования администрации Нижнего Новгорода и «Школа 800» при поддержке министерства образования Нижегородской области. Центральной темой встреч стало взаимодействие школ и высших учебных заведений. Участники обсудили вопросы подготовки выпускников к требованиям университетского образования и пути выстраивания эффективного сотрудничества между уровнями образования.
Программа включала лекции ректоров ведущих нижегородских вузов и предметные дискуссии. В ходе мероприятия специалисты обменялись успешными педагогическими практиками и рассмотрели актуальные вопросы современной образовательной повестки.
Подводя итоги встречи, директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан отметил, что подобные мероприятия свидетельствуют о высокой вовлечённости педагогического сообщества региона. По его словам, участники продемонстрировали серьёзную подготовку и заинтересованность в развитии диалога между школами и вузами. Он подчеркнул, что сегодня существует значительный запрос на системное взаимодействие между этими уровнями образования, и выразил уверенность в необходимости сделать такой диалог постоянным.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков заявил, что педагогические встречи способствуют обмену опытом и стимулируют профессиональный рост специалистов. По его мнению, такие мероприятия укрепляют профессиональное сообщество, вдохновляют на внедрение современных образовательных подходов и должны стать регулярными, охватив все образовательные учреждения региона, чтобы каждый педагог мог получить поддержку коллег и внести вклад в общее дело.
Участники встреч также обратили внимание на высокую практическую значимость мероприятия, отметили важность прямого взаимодействия с представителями академического сообщества. Такие встречи дают возможность обсудить реальные проблемы и определить точки соприкосновения между школьными и вузовскими стандартами, подчеркнули специалисты.
