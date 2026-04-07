В Марий Эл выбрали территории для участия в голосовании по благоустройству

Отбор территорий для участия в голосовании по благоустройству завершился в Марий Эл, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Преображение общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общественные комиссии городских округов и муниципальных районов рассмотрели 178 заявок, поданных жителями. По итогам обсуждений был сформирован список из 94 общественных пространств. Среди них — парки, скверы и набережные.
Теперь эти территории будут вынесены на голосование. По его итогам затем сформируют окончательный список пространств, которых в 2027-м ждет обновление.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.