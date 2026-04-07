Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Марий Эл выбрали территории для участия в голосовании по благоустройству

В список вошли 94 общественных пространства, в том числе парки, скверы и набережные.

Отбор территорий для участия в голосовании по благоустройству завершился в Марий Эл, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Преображение общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общественные комиссии городских округов и муниципальных районов рассмотрели 178 заявок, поданных жителями. По итогам обсуждений был сформирован список из 94 общественных пространств. Среди них — парки, скверы и набережные.

Теперь эти территории будут вынесены на голосование. По его итогам затем сформируют окончательный список пространств, которых в 2027-м ждет обновление.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.