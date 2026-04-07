Батальон «Ростов» получил от Ростовской области партию военно-технической помощи

Беспилотники, паяльные станции и инверторные генераторы передали батальону «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря бойцы именного батальона «Ростов» получили новую партию военно-технической помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Батальону направили беспилотники коптерного типа, аккумуляторы к ним, ноутбуки, паяльные станции, а также инверторные генераторы мощностью 1,8−2,2 кВт. Груз передал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

Почти 95% военнослужащих батальона — уроженцы донского региона. Также донские власти оказывают поддержку землякам, проходящим службу в других частях и подразделениях, дислоцированных на Дону.

Всего к этому моменту из Ростовской области в зону СВО передали 400 машин, 250 мотоциклов и квадроциклов, тысячи квадрокоптеров, FTP-дронов, средств связи, наблюдения и устройств для борьбы с БПЛА.

— Каждая единица техники, каждое устройство — вклад в успех наших бойцов, это помощь, которая спасает жизни и помогает при выполнении сложных боевых задач. Поддержка военнослужащих — наш долг, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

