Батальон «Ростов» получил от Ростовской области партию военно-технической помощи

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря бойцы именного батальона «Ростов» получили новую партию военно-технической помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Батальону направили беспилотники коптерного типа, аккумуляторы к ним, ноутбуки, паяльные станции, а также инверторные генераторы мощностью 1,8−2,2 кВт. Груз передал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
Почти 95% военнослужащих батальона — уроженцы донского региона. Также донские власти оказывают поддержку землякам, проходящим службу в других частях и подразделениях, дислоцированных на Дону.
Всего к этому моменту из Ростовской области в зону СВО передали 400 машин, 250 мотоциклов и квадроциклов, тысячи квадрокоптеров, FTP-дронов, средств связи, наблюдения и устройств для борьбы с БПЛА.
— Каждая единица техники, каждое устройство — вклад в успех наших бойцов, это помощь, которая спасает жизни и помогает при выполнении сложных боевых задач. Поддержка военнослужащих — наш долг, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
