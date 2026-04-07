Ученый РАН заявил об актуальности переброски сибирской воды на юг России

Переброска стока сибирских рек на юг России и в страны Центральной Азии остается актуальным вариантом решения проблемы дефицита водных ресурсов, в интервью «РИА Новости» заявил главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Болгов.
По словам ученого, в ряде российских регионов промышленность и сельское хозяйство испытывают потребность в большем объеме воды, чем могут предоставить местные источники. В зоне потенциального вододефицита находятся, в частности, новые территории, Крым, который, по словам Болгова, «остался практически без воды и находится на голодном водном пайке», а также регионы Центральной Азии.
Согласно существующим прогнозам, государства этого региона могут в скором времени исчерпать собственные водные запасы и обратиться за помощью к России.
В СССР с 1968 года велось проектирование переброски сибирских рек в Центральную Азию, однако в 1986 году проект был закрыт после масштабной экологической экспертизы и протестов научного сообщества.
Собранные в ходе тех работ уникальные гидрологические данные до сих пор используются для оценки климатических изменений, а в условиях возобновившейся дискуссии о водном дефиците советские наработки вновь привлекают внимание профильных специалистов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.