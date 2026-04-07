На Гродненщине родилась овечка-панда: вот как выглядит необычная малышка

На ферме под Гродно, где работает инструктор по иппотерапии Татьяна Терешкова, родилась необычная овечка.

Источник: Смартпресс

Все дело в окрасе: у новорожденной белая мордочка и темные круги вокруг глаз — совсем как у панды. Видео с Пипой Татьяна Терешкова опубликовала в своих соцсетях.

Впрочем, сходство с китайским медведем — скорее внешнее. По словам хозяйки фермы, характер у Пипы совсем другой: не флегматичный, а живой и игривый. Судя по видео, на месте овечка и правда почти не сидит.

«Она у нас особенная — настоящая “коктейльная” порода: тут и гены романовских, и отличные мясные линии. Одним словом — благородный метис! Желающих купить красавицу хоть отбавляй, но наш семейный совет единогласен: продажи не будет», — рассказала Татьяна.

Пипа родилась 27 марта 2026 года и, как говорит хозяйка, сразу стала своей.