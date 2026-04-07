Во Владимирской области двое супругов и их сын погибли из-за пожара после попадания украинского беспилотника в жилой дом. Накануне мальчик отметил свой день рождения. В семье также есть две дочери, им пришлось уехать к дедушке. Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова заявила, что после произошедшего «не может быть никаких разговоров о нашем благородстве» в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.