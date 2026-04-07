«ТНС энерго НН» приглашает на бизнес-встречу

ТНС энерго НН" — крупнейшая энергоснабжающая компания региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области — приглашает руководителей и профильных специалистов предприятий, представителей застройщиков и частных предпринимателей принять участие в деловом мероприятии для бизнес-сообщества региона.
В условиях динамичного изменения рынка электроэнергии вопросы прозрачного ценообразования и оптимизации затрат становятся ключевыми для устойчивого развития бизнеса. Встреча станет площадкой для прямого диалога между потребителями, регуляторами и экспертами отрасли.
В программе мероприятия:
Ценообразование на розничном рынке: разбор актуальных механизмов формирования цены электроэнергии в 2026 году.
Практика экономии: презентация кейсов от эксперта по сокращению расходов предприятий на электроэнергию без ущерба для производства.
Энергетическая безопасность: обсуждение рисков сотрудничества с недобросовестными энергосбытовыми организациями и способы их предотвращения.
Прямой диалог: преимущества перехода на прямые взаимоотношения с Гарантирующим поставщиком как залог стабильности и юридической чистоты сделок.
Законодательные новшества: разбор последних изменений в законодательстве об организации интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах.
Практика и кейсы: презентация типовых решений по внедрению ИСУЭ «под ключ» — от проектирования до сдачи в эксплуатацию.
Экосистема современного дома: презентация востребованных сервисов, которые становятся стандартом качества для покупателей.
Партнерская программа: обсуждение условий сотрудничества с гарантирующим поставщиком электроэнергии.
Участие в мероприятии, которое состоится 17 апреля по адресу г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 17, бесплатное по предварительной регистрации. Для подтверждения участия заполните форму по ссылке.
Реклама. ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». ИНН 5260148520.