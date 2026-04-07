Волгоградский губернатор встретился с Игорем Карачиным

Эта встреча состоялась в рамках межрегиональной стажировки, которая проходит в Волгограде 7−8 апреля. Мероприятие посвящено улучшению инвестиционного климата в регионах России и собрало представителей власти и бизнеса из 23 субъектов РФ. Организаторами выступают Минэкономразвития России, АСИ, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития и администрация Волгоградской области.