Волгоградский губернатор встретился с Игорем Карачиным

Губернатор Андрей Бочаров и Игорь Карачин обсудили развитие экономики региона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с заместителем директора Агентства стратегических инициатив Игорем Карачиным 7 апреля 2026 года. Они обсудили будущее инвестиционное развитие региона и реализацию ключевых проектов в различных отраслях экономики, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Эта встреча состоялась в рамках межрегиональной стажировки, которая проходит в Волгограде 7−8 апреля. Мероприятие посвящено улучшению инвестиционного климата в регионах России и собрало представителей власти и бизнеса из 23 субъектов РФ. Организаторами выступают Минэкономразвития России, АСИ, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития и администрация Волгоградской области.