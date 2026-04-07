Казахстан построит три ТЭЦ вместе с Сингапуром, а не Россией

В городе Кокшетау ведется строительство новой ТЭЦ с увеличением мощности до 820 Гкал/час. Оборудование на объект начнут доставлять в 2027 году, а ввод станции в строй планируется в первом квартале 2029 года. Контракты на постройку ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске были заключены казахстанско-сингапурским консорциумом в конце января этого года. По плану ввод станций в работу начнется в четвертом квартале 2029 года.