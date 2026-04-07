Казахстан построит три ТЭЦ вместе с Сингапуром, а не Россией

Казахстан в качестве подрядчика строительства теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске выбрал Сингапур вместо России. Об этом сообщил председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов на заседании правительства, передает издание «Курсив».
«По проектам строительства ТЭЦ в городах Усть-Каменогорске и Семее 30 января 2026 года заключены EPC-контракты с казахстанско-сингапурским консорциумом», — сказал Максутов.
В городе Кокшетау ведется строительство новой ТЭЦ с увеличением мощности до 820 Гкал/час. Оборудование на объект начнут доставлять в 2027 году, а ввод станции в строй планируется в первом квартале 2029 года. Контракты на постройку ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске были заключены казахстанско-сингапурским консорциумом в конце января этого года. По плану ввод станций в работу начнется в четвертом квартале 2029 года.
Ранее, в июле 2025 года, стало известно, что Казахстан начал строительство кокшетауской теплоэлектроцентрали без участия России. Премьер-министр страны Олжас Бектенов сообщил, что Астана не получила гарантий «удешевленного финансирования с российской стороны».
Россия и Казахстан в 2024 году подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ. В качестве генподрядчика планировалось привлечь «Интер РАО», а основные виды работ должны были выполнить подрядные организации. Деньги на строительство станций, согласно соглашению, должны были быть выделены российскими банками в качестве кредитов на срок 15 лет.
Стоимость строительства трех объектов, по предварительным подсчетам, могла бы составить $2,7 млрд.
