Что делать, если пропустил срок вступления в наследство. Советы юриста

Если достичь согласия с остальными наследниками не удалось или иные наследники отсутствуют, восстановление срока возможно только в судебном порядке (ст. 1155 Гражданского кодекса). В этом случае необходимо подать исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства. Такое требование может быть удовлетворено при наличии уважительных причин пропуска срока, к которым относятся: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, длительная командировка без возможности связи и иных обстоятельств, объективно препятствовавших своевременному обращению к нотариусу для принятия наследства.