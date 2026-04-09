Что делать, если пропустил срок вступления в наследство. Советы юриста

Случается, что наследники пропускают шестимесячный срок вступления в наследство. Такое может случиться по самым разным причинам: незнанию о смерти наследодателя, невозможности своевременно выразить волю на принятие наследства, проживанию за границей и так далее. Что делать наследнику, если пропущен полугодичный срок вступления в наследство, рассказывает старший юрист семейной и наследственной практики МГКА «Де-юре» Дарья Нагорная:
— В ситуации пропуска срока для принятия наследства законодательством предусмотрено два способа восстановления данного права: внесудебный и судебный.
Внесудебный порядок предполагает достижение договоренностей с наследниками, уже принявшими наследство, о включении «опоздавшего» наследника в их число. Для этого необходимо выполнить следующий алгоритм действий:
- Если есть другие наследники, то пропустившему срок следует обратиться к ним с просьбой дать письменное согласие на его включение в состав наследников. Поскольку такое включение влечет перераспределение долей в наследственном имуществе, согласие должно быть выражено не только на сам факт принятия наследства лицом, пропустившим срок, но и на изменение размера долей, причитающихся каждому из наследников.
- Согласие наследников должно быть оформлено в письменной форме и нотариально удостоверено. По общему правилу, оно составляется у нотариуса по месту открытия наследства. Однако если наследники не имеют возможности обратиться к нотариусу по данному месту, они вправе направить согласие почтой или передать его через третье лицо. В таких случаях подпись наследника должна быть удостоверена у любого другого нотариуса.
- После получения согласий нотариус по месту открытия наследства аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство, перераспределяет доли и выдает новые свидетельства.
Нет согласия — идти в суд
Если достичь согласия с остальными наследниками не удалось или иные наследники отсутствуют, восстановление срока возможно только в судебном порядке (ст. 1155 Гражданского кодекса). В этом случае необходимо подать исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства. Такое требование может быть удовлетворено при наличии уважительных причин пропуска срока, к которым относятся: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, длительная командировка без возможности связи и иных обстоятельств, объективно препятствовавших своевременному обращению к нотариусу для принятия наследства.
Не признаются уважительными причинами: кратковременное расстройство здоровья, незнание закона, отсутствие информации о смерти наследодателя и состава наследства, отсутствие контактов с наследодателем, преклонный возраст (без доказательства беспомощности) и нахождение в местах лишения свободы. Также не является основанием для восстановления срока тот факт, что другие наследники не сообщили нотариусу о существовании пропустившего срок наследника.
Какие документы нужны для суда
«Опоздавшему» наследнику для правильной подачи судебного иска необходимо:
Подготовить исковое заявление о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство. В иске необходимо подробно разъяснить уважительность причин, по которым срок был пропущен.
К иску нужно приложить:
- копию свидетельства о смерти наследодателя;
- документы, подтверждающие право на наследство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака
и т. д.);
- документы, обосновывающие уважительность причин пропуска срока;
- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление искового заявления участникам спора;
- документ об уплате государственной пошлины.
Суду нужна уважительная причина пропуска
Суды редко удовлетворяют требования о восстановлении срока. Положительное решение возможно при условии, что наследник представит в судебной инстанции убедительные доказательства уважительности причин пропуска. В случае удовлетворения иска суд не только восстанавливает срок опоздавшему наследнику, но и обязан определить доли всех наследников (если есть другие) в наследственном имуществе, признать свидетельство о праве на наследство недействительными полностью либо в части.
У наследника есть высокая вероятность восстановить право на наследственное имущество, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическим принятии наследства:
- принял во владение или управление наследственное имущество;
- осуществлял меры по сохранению и нес расходы по содержанию такого имущества;
- оплатил долги наследодателя;
- получил причитающиеся суммы от должников наследодателя.
Например, если наследник, проживавший совместно с наследодателем, после его смерти продолжил оплачивать коммунальные услуги, эти действия могут быть расценены как фактическое принятие наследства. В подобной ситуации необходимо обратиться в суд с иском о признании наследника фактически принявшим наследство и признании права собственности в порядке наследования, представив соответствующие доказательства (квитанции об оплате коммунальных платежей, справки о совместном проживании, документы, подтверждающие оплату долга наследодателя
Лучше не пропускать срока вступления в наследство, но если такое произошло, то важно помнить — суды строго подходят к оценке причин пропуска. Доказывание своих прав лежит на наследнике, и получить удовлетворение по подобному иску непросто.