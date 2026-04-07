В Красноярске сотрудника энергокомпании подозревают в коммерческом подкупе

Пользуясь служебным положением, мужчина вымогал деньги у подрядчика.

Специалиста одной из энергетических компаний Красноярска подозревают в коммерческом подкупе.

Следственный комитет по Ленинскому району возбудил в отношении мужчины дело сразу по нескольким пунктам статьи 204 УК РФ на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю и дирекции по корпоративной безопасности энергетической фирмы.

Как рассказали в ведомстве, в 2024 году энергокомпания заключила с подрядной организацией договор, согласно которому одну из ТЭЦ Красноярска должны были модернизировать.

По версии следствия, с ноября 2024 по март 2026 года подозреваемый занимался вымогательством денег у подрядчика, пользуясь своим служебным положением. «За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство фигурант получил коммерческий подкуп», — рассказали в СК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.