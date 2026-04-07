Якутия вошла в топ-3 регионов по продолжительности туристических поездок

Продолжительность туристических поездок на территории Якутии по итогам 2025 года в среднем составила 6,6 дня, благодаря чему регион занял второе место в рейтинге регионов по этому показателю. Развитие туротрасли отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма республики.
«Рост продолжительности поездок свидетельствует о повышении туристической привлекательности региона. Развитие инфраструктуры и расширение туристических предложений способствуют увеличению интереса к Якутии и формируют условия для повторных визитов», — отметил глава министерства Георгий Андреев.
По данным СберАналитики, средняя продолжительность путешествий в стране составила 4,7 дня. Наиболее длительные поездки зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе (6,9 дня), а также в Чукотском автономном округе и Якутии — по 6,6 дня. Наиболее популярными направлениями остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.