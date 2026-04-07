В «Одноклассниках» запустили раздел с бесплатными мероприятиями для пожилых

Раздел с бесплатными мероприятиями для старшего поколения запустили в «Одноклассниках», сообщили в пресс-службе социальной сети. Организовывать досуг для пожилых людей помогает программа «Активное долголетие», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Семья».
В разделе афиш можно найти информацию о событиях в своем регионе. В их числе занятия по здоровью и спорту, творческие встречи, обучение, экскурсии и другие активности, связанные с программами активного долголетия и центров общения старшего поколения. Пользователи могут выбрать интересующее мероприятие, открыть его описание и записаться на него бесплатно — в ОК или на сайте организатора.
Сейчас сервис доступен в 16 субъектах РФ. Пользователи соцсети из этих регионов могут изучить актуальный календарь ближайших мероприятий: мастер‑классы, театральные события, экскурсии, спортивные занятия, встречи «серебряных» волонтеров и другие форматы досуга и общения. В ближайшие месяцы планируется расширить раздел на другие субъекты РФ. Функционал сервиса при этом продолжат развивать.
«Мы видим, что программы активного долголетия помогают людям старшего возраста поддерживать социальные связи. “Одноклассники” — площадка, где многие из них ежедневно общаются и читают новости. Поэтому мы собрали региональные афиши в привычном формате внутри соцсети, чтобы пользователям было проще узнавать о событиях рядом с домом», — отметил директор по продукту ОК Александр Москвичев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.