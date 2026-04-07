В Госдуме рассказали, когда в России начнут лечить детей с игроманией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Родители, чьи дети страдают от игровой зависимости, смогут с 1 сентября получить для ребенка направление к профильному врачу, а также консультативную диагностику и лечение, рассказала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Россияне, которые имеют патологическое влечение к азартным играм, с 1 сентября смогут наблюдаться у психиатра-нарколога и получать соответствующую помощь в государственных медучреждениях, ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
«К сожалению, от игровой зависимости страдают не только взрослые, но и дети. Но теперь родитель, понимая, что у ребенка имеется зависимость, может совершенно спокойно на основании этого приказа обратиться в лечебное учреждение и получить направление к врачу-специалисту в этой области и получить консультативную диагностику и лечение», — сказала «Парламентской газете» Соломатина.
По словам депутата, порядок предоставления несовершеннолетнему лудоману медпомощи предполагается такой: родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу. Соломатина подчеркнула, что сегодня в каждой поликлинике должен быть психолог.
«И если там действительно присутствует зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение, где помощь можно будет получить бесплатно», — отметила она.
Парламентарий добавила, что избавиться от игровой зависимости очень сложно. По ее словам, все зависит от того, на какой стадии патологической зависимости находится пациент.
«На начальной стадии, возможно, это не так страшно. Но в остальных случаях речь может идти о достаточно длительном лечении», — заключила она.