«До −7°С ночью»: метеорологи предупреждают о сильных заморозках в Калининградской области

Метеорологи предупреждают о сильных заморозках в конце недели в Калининградской области. Холоднее всего будет в ночь на четверг и пятницу, 9 и 10 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«В условиях прояснений и ночного выхолаживания в ночь на четверг и пятницу воздух по области может остыть до −3…-5°С, модель GEM рассчитывает до −6…-7°С в ночь на пятницу, что является рекордными значениями для этого периода. Ночные заморозки до −1…-4°С вероятны и на выходные», — говорится в публикации.
Благодаря антициклону с четверга в регионе начнёт стихать ветер. Температура воздуха днём поднимется до +9…+13°С, а у побережья — до +6…+9°С. Существенных осадков не прогнозируют, будут преобладать прояснения. «Хотя на выходные не исключены локальные кратковременные дожди», — отметили эксперты.
По данным метеорологов, на следующей неделе ожидается потепление. Днём воздух может прогреваться до +15°С и выше.
