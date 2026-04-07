Что известно о педагоге из Добрянки и убившем ее ученике

Погибшая сегодня от рук ученика педагог из Добрянки Олеся Багута отработала в школе 29 лет, она пришла туда после окончания пермского педагогического института. Вела у семиклассников и десятиклассников русский язык и литературу. У 17-летнего парня, который сегодня утром напал на нее с ножом, была классным руководителем.
Педагогом Багута стала не случайно, ее мать долгие годы трудилась учителем в одной из добрянских школ, сестра тоже преподаватель. Поэтому Олеся и выбрала себе путь учителя.
«Для меня сообщество учителей — это совершенно бытовая обстановка, — говорит она на видео, записанном для участия в педагогическом конкурсе. — Разговоры о школе — это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто в кабинете учителей играла, закрывалась у нее в кабинете, играла. И вот до сих пор играю».
В 2018 году Олеся Багута стала победителем этапа конкурса «Учитель года». Рассказывая о себе, она пояснила, что «я, видимо, из категории литераторов, потому что я очень люблю литературу, с удовольствием иду в старшие классы на литературу. Очень люблю, очень нравится, сама получаю удовольствие».
Багута говорила, что только в школе чувствует себя максимально комфортно. Директор Светлана Частухина говорит, что случившееся — невосполнимая утрата для всех: Олеся Петровна была талантливым учителем и замечательным человеком.
«Ее гибель — это шок и боль для всех педагогов, — сказала руководитель. — Олеся Петровна останется для нас человеком, делавшим мир лучше».
Ученики говорят о ней только хорошее, отмечая, что она была настоящим учителем, профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым, всегда помогала им.
Что же до напавшего на нее ученика? Он дважды оставался на второй год из-за плохой учебы, бывало, что вел себя неадекватно. Прокурор Добрянки Дмитрий Копьев отметил, что юноша не раз срывал занятия, всячески мешал учебному процессу. Такое поведение стало причиной того, что его поставили на учет в полиции.
В то же время у парня нормальная семья, отец и мать работают, только из-за поведения сына им пришлось выслушать нарекания со стороны комиссии по делам несовершеннолетних, куда их вызывали.
О том, что он собирается совершить преступление, старшеклассник начал говорить своим приятелям пару недель назад. Заявил, что убьет кого-нибудь из учителей, а в кабинет директора школы закинет взрывчатку. Потом, правда, уточнил, что это была шутка. Но, как стало ясно позднее, он не шутил.