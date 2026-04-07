В Зеленоградском районе досрочно завершили ремонт дороги к поселку Каменка

В Зеленоградском районе капитально отремонтировали дорогу, ведущую к поселку Каменка. Как сообщает местная администрация, стоимость контракта составила почти 11,8 млн рублей, а работы завершили раньше намеченного.
«Изначально работы планировали закончить к 31 мая, но строители успели к началу апреля», — говорится в сообщении администрации.
Отметим, дорога длиной около 1 км ведет к поселку от трассы Зеленоградск — Коврово.
Там уложили новое покрытие из горячей асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем.