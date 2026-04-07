Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зеленоградском районе досрочно завершили ремонт дороги к поселку Каменка

На работы потратили 11,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленоградском районе капитально отремонтировали дорогу, ведущую к поселку Каменка. Как сообщает местная администрация, стоимость контракта составила почти 11,8 млн рублей, а работы завершили раньше намеченного.

«Изначально работы планировали закончить к 31 мая, но строители успели к началу апреля», — говорится в сообщении администрации.

Отметим, дорога длиной около 1 км ведет к поселку от трассы Зеленоградск — Коврово.

Там уложили новое покрытие из горячей асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем.