В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки

Согласно документу, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, с 1 сентября 2026 года маркировку будут наносить на шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха (в том числе бактерицидные), ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, а также аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных.