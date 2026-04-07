В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки

Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.

Согласно документу, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, с 1 сентября 2026 года маркировку будут наносить на шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха (в том числе бактерицидные), ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, а также аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных.

Данная мера позволит бороться с нелегальным оборотом медицинских изделий и предотвратить покупку некачественного оборудования для медицинских целей.