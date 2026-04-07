Нижегородцы потратили на антидепрессанты более полумиллиарда рублей

Жители Нижегородской области все чаще прибегают к помощи антидепрессантов. За 2025 год аптеки региона продали более 530 тысяч упаковок препаратов, а общая сумма затрат перевалила за 515 миллионов рублей. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные аналитиков RNC Pharma.
Примечательно, что траты на терапию растут заметно быстрее, чем количество купленных упаковок. За год спрос в штуках увеличился на 22 процента, а денежные расходы подскочили сразу на 37,5 процента.
В целом по доле продаж антидепрессантов Нижегородская область заняла шестое место в России. При этом по среднедушевому потреблению регион находится на 16 строчке: 173 упаковки на тысячу человек.
Начало 2026 года показало, что нижегородцы не собираются останавливать терапию. За январь и февраль они купили 92,7 тысячи упаковок антидепрессантов, потратив на них 96,2 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в деньгах выросли на 34,5 процента.