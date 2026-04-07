Нижегородцы потратили на антидепрессанты более полумиллиарда рублей

Жители Нижегородской области все чаще прибегают к помощи антидепрессантов. За 2025 год аптеки региона продали более 530 тысяч упаковок препаратов, а общая сумма затрат перевалила за 515 миллионов рублей. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные аналитиков RNC Pharma.