В Калининградской области против клещевого энцефалита вакцинировались уже более 3,5 тыс. человек

Привиться можно бесплатно в своей поликлинике.

В Калининградской области продолжается прививочная кампания — желающих вакцинируют против клещевого энцефалита. С начала года привили уже 3583 человека, в том числе 572 ребенка. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отметим, вакцинироваться можно в своей поликлинике. Сегодня, 7 апреля, работает также мобильный комплекс на площади Победы в Калининграде — там тоже делают прививки всем желающим.

Клещевой энцефалит — опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Специфического лечения просто не существует. Поэтому важно прививаться.

Есть «ускоренная вакцинация». Эта схема предусматривает следующий порядок: первая доза в день обращения, вторая — на 14-й день после первой дозы. Ревакцинация уже через 9−12 месяцев после второй дозы. Последующие ревакцинации каждые 3 года.

Иммунитет к возбудителю клещевого энцефалита у привитого появляется примерно через 2 недели после завершения курса вакцинации (введения двух доз).