Участники акции «БумБатл» в Тюменском округе сдали более 800 кг макулатуры

Более 800 кг макулатуры собрано участниками акции «БумБатл», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», в Тюменском округе Тюменской области, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.
«Всероссийскую акцию “БумБатл” проводит экологическое общественное движение Росмолодежи “Экосистема” при поддержке Минприроды России. Цель акции — формирование экологических привычек и бережного отношения к природе», — указано в сообщении.
Уточним, что в этот раз «БумБатл» проводился с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026-го. Особо активными его участниками в Тюменском округе стали дети и их родители. Например, почти 400 кг макулатуры собрали учащиеся школы в селе Каскара.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.