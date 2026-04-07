В 2026 году многодетные семьи смогут заключить более 3,5 тыс. соцконтрактов

Годовые итоги работы министерства социальной защиты Воронежской области и планы на текущий год обсудили на совещании губернатора Александра Гусева.
Услугами учреждений соцзащиты в 2025 году воспользовались свыше 380 тысяч жителей региона. Как отметила министр социальной защиты области Ольга Сергеева, расходы на поддержку населения превысили 25,5 млрд рублей, на 2026 год пока предусмотрено более 21 млрд рублей.
Отдельно обсуждалась поддержка семей с детьми. Региональные проекты «Поддержка семьи» и «Многодетная семья» нацпроекта «Семья» охватили более 79 тысяч семей, на что было направлено свыше 5 млрд рублей.
Ольга Сергеева также рассказала о социальных контрактах для многодетных семей. В прошлом году они заключались более чем в два раза активнее, чем годом ранее. На 2026 год запланировано свыше 3,5 тысяч контрактов на сумму, превышающую 1 млрд рублей.
В регионе активно развивается просемейная инфраструктура, благодаря которой создаются условия для получения удобной соцпомощи и сопровождения семей в различных ситуациях.
Также ведется работа по профилактике социального сиротства. Так, в прошлом году 98,9% детей были устроены в семьи, этот показатель данные 2024 года. В «Школах приемных родителей» по устройству детей в семью в 2025 году обучение прошли 413 семей. Ведется сопровождение 255 семей, взявших на воспитание детей. Пилотный проект «Профилактика социального сиротства среди детей до четырех лет» позволил вернуть в семьи 106 детей, родительские права были сохранены. На базе Рамонского социально-реабилитационного центра открыт методический центр «Устойчивая семья», а в 2026 году планируется открытие еще семи клубов, поддерживающих семейные ценности и семьесберегающие практики.
Особое внимание в регионе уделяется старшему поколению — с 2023 года действует система долговременного ухода. Более 3 700 человек получают такую помощь в рамках регпроекта «Старшее поколение». Мероприятия программы «Активное долголетие» охватили свыше 211 тысяч человек, а проекты «Спортивные встречи», «Взрослые и дети — на одной планете» и фестиваль «Большая Воронежская семья» объединяют разные поколения, стимулируя активное участие пожилых граждан в жизни общества.
Для поддержки участников СВО и их семей в области создан единый центр координации реабилитации, внедрены современные информационные платформы, разработаны индивидуальные маршруты сопровождения каждого участника. Центр «Семь Ступеней» обеспечивает совместное пребывание бойцов с близкими, решение вопроса по применению бионических протезов, обучение по 21 специальности и возможности для поступления в воронежские вузы. В 2025 году открыто четыре новых отделения социальной реабилитации, а в 2026 году планируется открытие еще четырех, включая Эртильский, Каширский и Хохольский районы и Нововоронеж. Пилотный проект «Будем жить», направленный на ресоциализацию участников СВО, уже позволил успешно завершить курс 122 гражданам и их семьям.
Глава региона позитивно оценил итоги деятельности министерства социальной защиты и подчеркнул, что в 2026 году работа должна вестись так же стабильно и результативно.