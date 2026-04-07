В 2026 году многодетные семьи смогут заключить более 3,5 тыс. соцконтрактов

Также ведется работа по профилактике социального сиротства. Так, в прошлом году 98,9% детей были устроены в семьи, этот показатель данные 2024 года. В «Школах приемных родителей» по устройству детей в семью в 2025 году обучение прошли 413 семей. Ведется сопровождение 255 семей, взявших на воспитание детей. Пилотный проект «Профилактика социального сиротства среди детей до четырех лет» позволил вернуть в семьи 106 детей, родительские права были сохранены. На базе Рамонского социально-реабилитационного центра открыт методический центр «Устойчивая семья», а в 2026 году планируется открытие еще семи клубов, поддерживающих семейные ценности и семьесберегающие практики.