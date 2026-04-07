Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: иранцы нашли способ преодолевать противоракетную оборону Израиля

Иран нашел вызывающий беспокойство способ последовательно обходить системы противоракетной обороны Израиля, особенно израильскую систему «Праща Давида», сообщает The War Zone.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание пишет, что Иран взрывает баллистические ракеты высоко в небе над Израилем, после чего они выпускают множество кассетных боеприпасов.

Поэтому Израилю вместо нейтрализации одной цели приходится одновременно бороться с десятками воздушных угроз.

Впервые Тегеран применил кассетные боеприпасы для ударов по Израилю в ходе 12-дневной войны в июне прошлого года. Иран разработал несколько типов поражающих элементов, которые могут быть рассеяны с помощью различных баллистических ракет на заключительных этапах полета.

Типичная иранская кассетная боеголовка, согласно TWZ, содержит от 20 до 30 суббоеприпасов. Но более крупные ракеты, например из семейства Khorramshahr, могут нести до 80 суббоеприпасов. Кассетные боеприпасы могут содержать от двух по пяти килограммов взрывчатого вещества. Ущерб, который они могут причинить, еще более увеличивается из-за высокой скорости, с которой они падают на землю.

Как поясняет TWZ, такая тактика не только увеличивает вероятность поражения целей на земле, но и истощает ограниченный запас дорогостоящих средств перехвата у Израиля.

В результате применения кассетных боеприпасов у иранских ракет резко вырос коэффициент попаданий по целям в Израиле, несмотря на то, что число пусковых установок Ирана сократилось из-за американо-израильских ударов, сообщает интернет-портал Noon Post.

Средний процент поражений у иранских ракет к середине марта вырос примерно до 27% со всего лишь 3% в первые две недели войны.

«Кассетная тактика» Ирана, по мнению TWZ, может повлиять на будущие конфликты в других местах, особенно в Тихоокеанском регионе.