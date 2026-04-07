СМИ: иранцы нашли способ преодолевать противоракетную оборону Израиля

Впервые Тегеран применил кассетные боеприпасы для ударов по Израилю в ходе 12-дневной войны в июне прошлого года. Иран разработал несколько типов поражающих элементов, которые могут быть рассеяны с помощью различных баллистических ракет на заключительных этапах полета.
Типичная иранская кассетная боеголовка, согласно TWZ, содержит от 20 до 30 суббоеприпасов. Но более крупные ракеты, например из семейства Khorramshahr, могут нести до 80 суббоеприпасов. Кассетные боеприпасы могут содержать от двух по пяти килограммов взрывчатого вещества. Ущерб, который они могут причинить, еще более увеличивается из-за высокой скорости, с которой они падают на землю.
В результате применения кассетных боеприпасов у иранских ракет резко вырос коэффициент попаданий по целям в Израиле, несмотря на то, что число пусковых установок Ирана сократилось из-за американо-израильских ударов, сообщает интернет-портал Noon Post.
«Кассетная тактика» Ирана, по мнению TWZ, может повлиять на будущие конфликты в других местах, особенно в Тихоокеанском регионе.