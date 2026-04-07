БЖД сообщила, что через Минск будет ходить меньше товарных поездов

БЖД перенаправила грузовые поезда, чтобы они не ездили через Минск.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге сообщили, что через Минск будет проходить меньше товарных поездов.

В БЖД сказали, что первый грузовой поезд на электротяге с калийными удобрениями на экспорт проехал по железнодорожному участку Михановичи — Гатово. В ведомстве пояснили, что товарняк проехал по участку благодаря завершению его электрификации.

— Электрификация данного участка явилась завершающим этапом электрификации Минского железнодорожного узла. Это позволило перенаправить грузовые составы, которые следуют по маршруту Осиповичи — Орша, в обход Минска, — прокомментировали в БЖД.

Отмечается, что благодаря этому на 20% снижен трафик товарных поездов, идущих по веткам вблизи густонаселенных районов Минска.

