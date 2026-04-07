481 незаконный сайт с лекарствами выявили в Ростовской области

За три месяца 2026 года в Ростовской области заблокировали нелегальный 481 сайт с инсулинами, кроворазжижающими препаратами, таблетками для повышения потенции и похудения. Об этом рассказали в территориальном Росздравнадзоре.
— Особое внимание уделялось пресечению торговли лекарствами в соцсетях и через специализированные сайты для пациентов, — уточнили в надзорном ведомстве.
Жителям Дона напомнили: лекарства, которые продаются вне лицензированных аптек, могут нанести вред здоровью.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.