В Пермском крае объявили сбор средств для семьи погибшей учительницы

В управлении образования выразили искренние соболезнования родным и близким педагога.

Сбор денежных средств организован в помощь семье учительницы, которая погибла от ножевых ранений, нанесённых учеником, сообщили в администрации Добрянского муниципального округа.

Трагедия случилась утром 7 апреля на крыльце одной из школ. Ученик 9 класса напал на своего классного руководителя. От полученых ранений женщина скончалась в больнице.

«Олеся Петровна Багута была не просто педагогом, а настоящим наставником для многих поколений учеников. Своим трудом, мудростью и добротой она оставила неизгладимый след в сердцах учеников и коллег», — написали в администрации.

Перевести деньги можно по карте Сбербанка: 2202 2021 9307 0434 или по номеру телефона 8−908−263−64−41 (Валентина Ивановна Ромашова, главный специалист управления образования).

Также принимают наличные у Ольги Ивановны Радостевой, педагога начальных классов Добрянской школы.

В управлении образования выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.

О том, какой была Олеся Багута — в материале сайта perm.aif.ru.