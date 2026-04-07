В Пермском крае объявили сбор средств для семьи погибшей учительницы

Сбор денежных средств организован в помощь семье учительницы, которая погибла от ножевых ранений, нанесённых учеником, сообщили в администрации Добрянского муниципального округа.
Трагедия случилась утром 7 апреля на крыльце одной из школ. Ученик 9 класса напал на своего классного руководителя. От полученых ранений женщина скончалась в больнице.
«Олеся Петровна Багута была не просто педагогом, а настоящим наставником для многих поколений учеников. Своим трудом, мудростью и добротой она оставила неизгладимый след в сердцах учеников и коллег», — написали в администрации.
Перевести деньги можно по карте Сбербанка: 2202 2021 9307 0434 или по номеру телефона 8−908−263−64−41 (Валентина Ивановна Ромашова, главный специалист управления образования).
Также принимают наличные у Ольги Ивановны Радостевой, педагога начальных классов Добрянской школы.
В управлении образования выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.
