Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отделение медицинской реабилитации открылось после модернизации в Дзержинске

В поликлинике № 1 Городской больницы № 2 Дзержинска после масштабного обновления заработало отделение медицинской реабилитации. Модернизация стала возможной благодаря программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Из федерального бюджета на эти цели направили более 11 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт помещений и оснащение отделения современным оборудованием. Теперь жители Дзержинска могут проходить реабилитацию, не выезжая за пределы города.

Главный врач больницы Дмитрий Кочетыгов подчеркнул, что обновление отделения — важный шаг в развитии амбулаторной службы. Новое оборудование ориентировано на работу со сложными патологиями костно-мышечной и нервной систем. Оно позволяет сокращать сроки восстановления в полтора-два раза.

Особое внимание уделили залу магнитотерапии: там установили оборудование экспертного класса для снятия отёчности, улучшения микроциркуляции и стимуляции восстановления клеток.