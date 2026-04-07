Отделение медицинской реабилитации открылось после модернизации в Дзержинске

В поликлинике № 1 Городской больницы № 2 Дзержинска после масштабного обновления заработало отделение медицинской реабилитации. Модернизация стала возможной благодаря программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Из федерального бюджета на эти цели направили более 11 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт помещений и оснащение отделения современным оборудованием. Теперь жители Дзержинска могут проходить реабилитацию, не выезжая за пределы города.
Главный врач больницы Дмитрий Кочетыгов подчеркнул, что обновление отделения — важный шаг в развитии амбулаторной службы. Новое оборудование ориентировано на работу со сложными патологиями костно-мышечной и нервной систем. Оно позволяет сокращать сроки восстановления в полтора-два раза.
Особое внимание уделили залу магнитотерапии: там установили оборудование экспертного класса для снятия отёчности, улучшения микроциркуляции и стимуляции восстановления клеток.