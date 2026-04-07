В российском банке рассказали о том, как привлекли 20 тысяч клиентов

Согласно данным отчёта ВТБ (платформа «Мои Инвестиции»), за первые пять месяцев с момента запуска сервиса автоматизированного инвестконсультирования под названием «Интеллект» его использовали более 20 тысяч клиентов. В марте объём привлечённых средств составил 1,59 млрд рублей — это максимальный показатель за время работы сервиса, о чём сообщается в материалах к конференции Data Fusion.