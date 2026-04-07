В российском банке рассказали о том, как привлекли 20 тысяч клиентов

Согласно данным отчёта ВТБ (платформа «Мои Инвестиции»), за первые пять месяцев с момента запуска сервиса автоматизированного инвестконсультирования под названием «Интеллект» его использовали более 20 тысяч клиентов. В марте объём привлечённых средств составил 1,59 млрд рублей — это максимальный показатель за время работы сервиса, о чём сообщается в материалах к конференции Data Fusion.
По данным на конец марта 2026 года (период с 17.11.25 по 20.03.26), почти половина средств, подключённых к сервису, приходится на консервативную стратегию. Её средняя доходность за указанный период — 11,29%. Стратегия на базе ИИ аккумулирует пятую часть вложений, её доходность — 13,25%. Средний размер портфеля — около 200 тыс. рублей, максимальный — более 13 млн рублей.
Почти половину клиентской базы «Интеллекта» составляют пользователи сегмента «Привилегия», на их долю приходится около 60% всех средств. Средний чек в этом сегменте — 317 тыс. рублей.
В комментарии к промежуточным итогам управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков отметил, что фактические темпы подключения клиентов и притока средств оказались выше первоначальных прогнозов.