В Перевозе комплексно отремонтируют общежитие строительного колледжа

В Перевозском строительном колледже стартовал капитальный ремонт общежития № 2. Работы стали возможны благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области, уточнив, что на обновление здания направлено свыше 90 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Последний раз здание ремонтировалось более полувека назад.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил важность создания достойной инфраструктуры для студентов. По его словам, современные мастерские должны дополняться комфортным жильем, чтобы учебное заведение оставалось привлекательным для молодежи.
«Чтобы колледжи и техникумы привлекали как можно больше мотивированной талантливой молодежи, нам нужно создавать по-настоящему комфортные условия для студентов. Речь идет не только о современных лабораториях и мастерских, где можно оттачивать профессиональные навыки, но и о простых учебных аудиториях и, конечно же, о жилье», — пояснил Андрей Чечерин.
На объекте уже завершен демонтаж старых конструкций на трех этажах, выполнена стяжка пола и установлены новые окна. К работам активно привлекают и самих студентов колледжа, которые проходят здесь оплачиваемую производственную практику. Будущие строители и отделочники под руководством наставников монтируют инженерные системы и занимаются отделкой, получая реальный трудовой опыт и заработную плату. Полностью завершить преображение общежития планируется до конца 2026 года.
