В Ульяновске открыли 2 туристских информационных центра

Два туристских информационных центра (ТИЦ) открыли в Ульяновске при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
Так, в аквапарке «Улет» теперь функционирует «Улетный ТИЦ». В его работу внедрены современные сервисы: мультимедийные панели, Wi-Fi-гид и возможность бронирования экскурсий. Также в этом инфоцентре предусмотрены зоны для лекций и мастер-классов. Он доступен для всех категорий посетителей.
Второй ТИЦ называется «Семейный гид Ульяновска». Он расположен на территории Ленинского мемориала. Данный центр ориентирован на образовательный и семейный туризм. Там можно узнать информацию о культурных событиях региона, а также приобрести сувенирную продукцию. Кроме того, в центре предоставляют консультации по туристическим маршрутам. ТИЦ также адаптирован для маломобильных людей. Он оснащен современными мультимедийными панелями, сенсорными картами и виртуальными турами.
«Нам удалось объединить культурное наследие, цифровые решения и удобные сервисы для жителей и гостей. Такие пространства делают информацию о маршрутах, событиях и возможностях отдыха максимально доступной и понятной. Мы формируем комфортную среду для туристов и усиливаем интерес к Ульяновской области как к территории с разнообразным и качественным отдыхом», — подчеркнул заместитель министра искусства и культурной политики региона Денис Ильин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.