В Ульяновске открыли 2 туристских информационных центра

Второй ТИЦ называется «Семейный гид Ульяновска». Он расположен на территории Ленинского мемориала. Данный центр ориентирован на образовательный и семейный туризм. Там можно узнать информацию о культурных событиях региона, а также приобрести сувенирную продукцию. Кроме того, в центре предоставляют консультации по туристическим маршрутам. ТИЦ также адаптирован для маломобильных людей. Он оснащен современными мультимедийными панелями, сенсорными картами и виртуальными турами.