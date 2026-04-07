Синоптики предупредили о тумане в Пермском крае 8 апреля

Жителей Пермского края предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозу специалистов, 8 апреля в некоторых районах региона ожидается туман.
В связи с этим спасатели рекомендуют водителям быть особенно внимательными на дорогах: соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.
Пешеходам советуют проявлять осторожность при передвижении и при переходе проезжей части.
Специалисты также призывают граждан соблюдать меры безопасности и заранее предупреждать близких о возможных погодных рисках.