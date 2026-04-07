Космонавт-испытатель Кирилл Песков ответит на вопросы красноярцев 8 апреля

Космонавт Кирилл Песков, около пяти месяцев проработавший на Международной космической станции, встретится с жителями и гостями краевой столицы.
Как сообщили в мэрии, 8 апреля в 12:00 в Национальном центре «Россия», расположенном по адресу ул. Дубровинского, 1 «Ж», Песков расскажет о своём опыте пребывания на МКС и ответит на вопросы красноярцев. Вход на встречу свободный.
«Кирилл Песков — наш земляк и космонавт-испытатель “Роскосмоса”. В прошлом году он совершил полёт в космос в качестве специалиста полёта миссии SpaceX Crew-10 и участника экспедиции МКС-73», — напомнили в администрации города.