Российские космонавты в течение 50 лет отправятся на Марс, заявили в ЦПК

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские космонавты в течение 50 лет отправятся на Марс, а может быть, даже долетят до пояса астероидов, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов «Роскосмоса», космонавт Олег Кононенко.
«Лично моё мнение, что в ближайшие 50 лет мы, скорее всего, будем на Марсе, и, может быть, долетим до пояса астероидов», — сказал Кононенко в эфире ИС «Вести».
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».
