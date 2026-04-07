Около 2700 нижегородцев призовут на срочную службу в армию

В ходе весеннего призыва из Нижегородской области планируется отправить к местам прохождения военной службы около 2700 человек, в том числе порядка 500 призывников из Нижнего Новгорода. Первая отправка новобранцев намечена на первую декаду апреля, сообщили в военном комиссариате региона.
Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов напомнил, что в соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2025 года призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет осуществляется круглогодично — с 1 января по 31 декабря. Однако сроки отправки к местам службы остаются прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Агафонов особо подчеркнул: военнослужащие по призыву не будут направляться в зону проведения специальной военной операции и другие «горячие точки». Призывники отправятся во все виды и рода войск Вооружённых сил РФ, а также в другие воинские формирования, включая пограничные войска ФСБ.
Более тысячи нижегородцев будут служить в элитных подразделениях. Около 20 человек попадут в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 — в Преображенский и Семёновский полки, около 200 — в воздушно-десантные войска. Более 200 земляков отправятся в войска Национальной гвардии России. Ещё 15 человек направят в научные роты.
В период призыва в военном комиссариате Нижегородской области работает прямая телефонная линия: (831) 419−79−14 (в будни с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00). Также по всем вопросам можно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.