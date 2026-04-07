Около 2700 нижегородцев призовут на срочную службу в армию

Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов напомнил, что в соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2025 года призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет осуществляется круглогодично — с 1 января по 31 декабря. Однако сроки отправки к местам службы остаются прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.