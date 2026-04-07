Студенты НИУ ВШЭ проведут экскурсии по местам поэтов-футуристов в Нижнем Новгороде

Студенты-филологи НИУ ВШЭ — Нижний Новгород подготовили три аудиогида для экскурсий по местам столицы Приволжья, где бывали поэты-футуристы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Аудиогиды были созданы для выставки «Слияния». Авторы экскурсий проведут всех желающих по ключевым точкам Нижнего Новгорода, где когда-то бывали авангардисты, и расскажут уникальные факты, обнаруженные филологами в архивах.
11 апреля пройдет экскурсия по местам Федора Богородского. Маршрут будет пролегать от площади Минина к смотровой площадке у Вечного огня. Участники события увидят дом Богородского и редакцию «Нижегородского листка».
18 апреля, 16 и 30 мая будут организованы прогулки по местам Велимира Хлебникова. Автор аудиогида проведет экскурсионные группы через Усадьбу Рукавишниковых, Черный пруд, Поземельный банк и другие места, которые вдохновили поэта на создание стихотворения «Нежный Нижний».
25 апреля и 23 мая можно будет увидеть места Владимира Маяковского. Стартовой точкой маршрута станет здание бывшей гостиницы «Россия». На экскурсии будут рассказывать про пребывание в Нижнем Новгороде одного из самых известных футуристов.
Все экскурсии будут начинаться в 12:00. Место сбора — Кремль, корпус № 3 НГХМ. Для участия нужна предварительная регистрация.