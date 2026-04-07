Суд вынес приговор виновникам массового отравления в «Хлебнице» в Перми

Заболевания острой кишечной инфекцией фиксировали с 27 по 30 декабря 2024 года.

Суд вынес приговор должностным лицам сети пекарен «Хлебница», из-за нарушений на производстве которых отравились 75 человек, сообщили в Прокуратуре Пермского края.

Суд установил, что предприниматель не обеспечил безопасность при изготовлении продукции. На производстве не контролировали технологию приготовления, не следили за соблюдением санитарных норм и правил личной гигиены работниками, нарушали последовательность технологических процессов. Это привело к массовому отравлению граждан.

Технолог по качеству и исполнительный директор признаны виновными по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее массовое заболевание людей).

Оба виновных получили штрафы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму около одного миллиона рублей.