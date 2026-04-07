В Воронежской области начинается инвентаризация земель и недвижимости

Реализацию масштабной инвентаризации земель и объектов недвижимости Воронежской области обсудили на оперативном совещании, которое губернатор Александр Гусев провел в понедельник, 6 апреля.
С докладом выступила глава Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. Она отметила, что основная цель проекта — системное вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот для формирования основы для роста доходной базы бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности территорий и укрепления социальной стабильности. Эта работа ведется по поручению президента Владимира Путина с 2025 года. Глава государства поручил сформировать полную и достоверную система учета недвижимости к 2030 году.
Сегодня значительные массивы земель и объектов капстроительства фактически используются, но не оформлены юридически либо содержат некорректные сведения. Это приводит к недополучению налоговых и иных доходов, усложняет земельные отношения и сдерживает реализацию инвестиционных проектов.
Единым оператором работ определена ППК «Роскадастр». Компания ведет полный комплекс мероприятий — от выявления неучтенных территорий до подготовки документов для постановки на кадастровый учет и вовлечения объектов в хозяйственный оборот. Услуги оплачиваются исключительно по результату, сумма составляет часть от реально поступивших в бюджет дополнительных доходов.
Практика пилотных регионов, где проект реализуется с 2024 года, уже продемонстрировала его эффективность. Выявлены десятки тысяч ранее неучтенных объектов недвижимости, а поступления по имущественным налогам в ряде территорий уже в первый год увеличились в среднем на 15−20%.
В Воронежской области проект перешел в стадию практической реализации. Соглашение между облправительством и ППК «Роскадастр» находится на завершающем этапе подписания. В качестве пилотных территорий на этот год выбраны Семилукский и Новоусманский районы, а также городской округ город Нововоронеж, где соглашения уже заключены.
Александр Гусев отметил, что регион самостоятельно не сможет в полной мере провести работу по инвентаризации земель. Он отметил, что результат будет значительно лучше при подключении коллег, обладающих необходимыми полномочиями и компетенциями.
«Мы не планируем какого-то существенного изменения кадастровой стоимости. В целом считаем ее достаточно объективной на сегодняшний день — той, которая установлена. Мы это видим и по отчетным данным: доля стоимости земли в нашей области в общенациональной структуре значительно выше, чем наша доля по численности населения. Поэтому в целом резких изменений не будет. При этом важно обеспечить корректность и правомерность использования земель», — пояснил губернатор.