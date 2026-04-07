«Россети» обеспечили мощностью уникальный завод в Воронежской области

Специалисты «Россети Центр» расширили подстанцию 110 кВ в Аннинском районе для присоединения к сети завода «Цитрон», который строится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Источник: АиФ Воронеж

Он станет первым в России производителем лимонной кислоты, использующим в качестве сырья кукурузу. Энергетики спроектировали и установили новые линейные ячейки 10 кВ, оснащенные современным российским оборудованием, проложили почти 2 км кабельных линий 10 кВ. Потребитель получил 4 МВт мощности.

Планируется, что завод сможет выпускать 10 тыс. тонн продукции в год и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности внутреннего рынка, так как сейчас лимонная кислота поставляется в Россию из‑за рубежа. Преимущество предприятия также состоит в том, что его сырьевая база находится в стране.

В последние годы «Россети Центр» также присоединили к сети в Воронежской области новый хлебозавод, производство по переработке подсолнечника и фруктохранилище. Создавая условия для работы новых агропредприятий, компания способствует развитию региона и повышает его инвестиционную привлекательность.