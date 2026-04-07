Мобильная бригада посетила село Ключевское в Забайкалье

Специалисты Шерловогорского реабилитационного центра «Топаз» совместно с врачами Борзинской центральной районной больницы посетили село Ключевское в Забайкальском крае для проведения медосмотров. Выезд мобильной медицинской бригады был организован в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.
Медики осмотрели 20 человек, каждому дали индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике заболеваний. Специалисты центра «Топаз» провели для сельчан консультации по оформлению мер социальной поддержки — льгот, пособий и компенсаций, а также рассказали о санаторно-курортном оздоровлении несовершеннолетних.
Всего в регионе работают 38 мобильных бригад в 35 муниципальных образованиях. Благодаря им было оказано 10 667 услуг, срочную помощь получили 4013 граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.